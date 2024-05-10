Іспанія

Коментар від воротаря стосовно можливої роботи у футболі в новій ролі.

Ікер Касільяс розповів щодо того, чи хоче він спробувати себе в якості тренера. Зараз екс-воротар мадридського Реалу займається власними проектами.

"Терпіти 23 хлопців дуже важко. Мені не хочеться цього робити, бо в мене короткий запал", — цитує Ікера ресурс Marca.

"Мені подобається футбол, хоча я не стежу за ним так багато, як раніше, але коли Реал Мадрид грає топовий матч, мені хочеться подивитися його".

У 2020 році Ікер Касільяс завершив кар'єру гравця, під час якої виграв всі можливі трофеї з Реалом та збірною Іспанії, зокрема чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів, чемпіонат світу і чемпіонат Європи.