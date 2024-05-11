Іспанія

Лунін vs Куртуа.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відповів на заклик легенди "королівського" клубу Ікера Касільяса довірити місце у воротах "вершкових" у фіналі ЛЧ Андрію Луніну. Цитує італійця ABC Digital.

"Я поважаю його слова, він наша легенда, але я не хочу обговорювати це зараз. У мене є місяць, щоб подумати про те, хто повинен зіграти у фіналі Ліги чемпіонів", — заявив Анчелотті.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті планує випустити у стартовому складі Реала на фінал Ліги чемпіонів Куртуа. Через це рішення Лунін може піти з Реалу.