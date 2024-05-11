Іспанія

Керманич Реала оголосив про планову ротацію в чемпіонаті.

Мадридський Реал дограє чемпіонський сезон у іспанський Ла Лізі й у рамках тридцять п’ятого туру зустрінеться на виїзді з Гранадою.

Гранада — Реал. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті розповів про плани на найближчий час у контексті підготовки до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти дортмундської Боруссії 1 червня.

"Нам потрібно буде виконати ще чимало роботи. Наступним ми зіграємо матч проти Гранади, і ми повинні поважати суперника та спортивну конкуренцію.

У нас є ще кілька ігор перед фіналом Ліги чемпіонів, які допоможуть нам добре підготуватися. Очевидно, я буду проводити ротацію, кожен має зіграти в цей період, щоб досягти максимальної форми.

Нам також потрібно відпочити, тому що сезон був дуже складним. Я збираюся дати кілька днів відпочинку команді після Гранди. Зараз хай зіграють, а в неділю, після гри, можуть святкувати.

Куртуа буде грати на воротах, а Мілітао — у захисті. Їм потрібні хвилини. Я також маю взяти до уваги гравців, які грали менше, але зробили великий внесок.

Я говорю про Кепу, про те, що він був ефектним на лаві запасних, допомагаючи своїм одноклубникам. Він заслуговує на можливість грати. Лунін теж має бути готовий до гри. У найближчих іграх я маю оцінити їхній стан", — заявив італійський фахівець.

Матч Гранада — Реал відбудеться 11 травня, о 19:30.