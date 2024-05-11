Football.ua представляє прев'ю до матчу 35-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 11 травня і розпочнеться о 19:30.
Гранада - Реал, Getty Images
11 травня 2024, 08:15
У рамках тридцять п'ятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Гранада та Реал. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.
ГРАНАДА — РЕАЛ
СУБОТА, 11 ТРАВНЯ, 19:30. ЕСТАДІО НУЕВА ЛОС КАРМЕНОС, ГРАНАДА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПАБЛО ФУЕНТЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.
Обидві команди вже майже ні за що не змагаються цього сезону. Реал виграв чемпіонат, а Гранада практично вилетіла з Ла Ліги.
Реал Мадрид відсвяткував 36-й чемпіонський титул. Незважаючи на відсутність солідної мотивації в цьому матчі, команда Карло Анчелотті все ще залишається фаворитом на перемогу.
Скоріше за все, в цій зустрічі буде багато голів, в першу чергу з боку Реала, що підтверджує статистика: у 13 з попередніх 15 матчів іспанський гранд забивав більше 1,5 м'яча за гру. Історично матчі проти Гранади були вдалими для Мадрида в плані голів.
Також можна чекати значних змін у його складі. Виснажливий півфінал Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії, ймовірно, призведе до того, що Карло Анчелотті дасть відпочинок кільком ключовим гравцям, а це означає, що на полі буде багато резервістів. В першу чергу це можливість для Арди Гюлера і партнерів мати ігрові хвилини та довести тренерському штабі, що на них можна розраховувати. Той же турецький півзахисник вже встиг відзначитися декількома голами у попередніх матчах.
Гранада – улюблений суперник футболістів команди з Мадрида, які вигравали у цього колективу аж 15 разів поспіль. Наразі Реал перемагає у цьому протистоянні регулярно з сезону-2012/2013.
Зараз баланс зустрічей складає 55 матчів: 40 перемог Реала, 9 нічиїх і 6 перемог Гранади.
Кількість м'ячів є 142:52 на користь Реала.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Гранада: Баталья — Санчес, Мендес, Мігель, Нева — Пелльїстрі, Руїс, Гумбау, Южвяк — Узуну, Боє
Реал: Куртуа — Васкес, Мілітао, Начо, Гарсія — Модрич, Камавінга, Себальйос — Гюлер, Хоселу, Діас
Не зіграють: Вальєхо, Рубіо — Алаба, Чуамені
Під питанням: Пуертас, Торренте
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прогноз 1:3