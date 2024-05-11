Обидві команди вже майже ні за що не змагаються цього сезону. Реал виграв чемпіонат, а Гранада практично вилетіла з Ла Ліги.

Реал Мадрид відсвяткував 36-й чемпіонський титул. Незважаючи на відсутність солідної мотивації в цьому матчі, команда Карло Анчелотті все ще залишається фаворитом на перемогу.

Скоріше за все, в цій зустрічі буде багато голів, в першу чергу з боку Реала, що підтверджує статистика: у 13 з попередніх 15 матчів іспанський гранд забивав більше 1,5 м'яча за гру. Історично матчі проти Гранади були вдалими для Мадрида в плані голів.

Також можна чекати значних змін у його складі. Виснажливий півфінал Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії, ймовірно, призведе до того, що Карло Анчелотті дасть відпочинок кільком ключовим гравцям, а це означає, що на полі буде багато резервістів. В першу чергу це можливість для Арди Гюлера і партнерів мати ігрові хвилини та довести тренерському штабі, що на них можна розраховувати. Той же турецький півзахисник вже встиг відзначитися декількома голами у попередніх матчах.

Гранада – улюблений суперник футболістів команди з Мадрида, які вигравали у цього колективу аж 15 разів поспіль. Наразі Реал перемагає у цьому протистоянні регулярно з сезону-2012/2013.

Зараз баланс зустрічей складає 55 матчів: 40 перемог Реала, 9 нічиїх і 6 перемог Гранади.

Кількість м'ячів є 142:52 на користь Реала.