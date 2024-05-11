Іспанія

Каталонці намагаються підсилити склад.

Каталонська Барселона має твердий намір оформити трансфер нападника Атлетіка Більбао Ніко Вільямса. Про це повідомляє sport.es.

За інформацією джерела, каталонський клуб розглядає варіанти оформлення трансферу 21-річного іспанця вже в літнє трансферне вікно, а не 2025 року, як планувалося раніше. Відступні за талановитого вихованця басків складають 50 млн. євро.

Зазначається, що за допомогою цього трансферу в Барселоні сподіваються не тільки зміцнити склад команди, а й збільшити конкуренцію всередині колективу та "послати сигнал" деяким гравцям групи атаки, на яких не розраховує керівництво "блаугранас".

Однак, поки не будуть вирішені економічні проблеми "Барси", цей трансфер виглядає малоймовірним.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 10,4 млн. євро (брутто) на рік.

Цього сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 34 матчі, забив 7 голів та віддав 16 результативних передач.