Іспанія

Іманоль Альгуасіль впевнений у тому, що іспанський опорник продовжить виступи за його команду.

Центрального півзахисника Сосьєдада Мартіна Субіменді, контракт якого спливає влітку 2027 року, не перший місяць пов'язують з потенційним переходом до іншого клуба.

Втім, головний тренер "біло-синіх" Іманоль Альгуасіль впевнений у тому, що 25-річний іспанський опорник залишиться в його команді щонайменше на наступний сезон.

"Мартін Субіменді хоче залишитися тут і точно буде з нами в Сосьєдаді наступного сезону. Немає сумнівів, що Субіменді залишиться з нами", — цитує слова Іманоля журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Мартіна Субіменді всерйоз зацікавлений лондонський Арсенал.