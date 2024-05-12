Клуб програвав у два м'ячі по ходу гри.
Атлетік - Осасуна, Getty Images
12 травня 2024, 00:28
У рамках 35-го туру чемпіонату Іспанії Атлетік на своєму полі приймав Осасуну.
Господарі програвали у два м'ячі, проте зуміли звести поєдинок до нічиєї. На 96-й хвилині Вільялібре приніс своїй команді один пункт.
Атлетік — Осасуна 2:2
Голи: Вільямс, 58, Вільялібре, 90+6 Гарсія, 48 - Рауль, 41,
Атлетік: Сімон — Де Маркос, Вівіан, Лекуе, Берчіче — Весга (Гарсія, 63), Еррера (Гомес, 63) — Вільямс, Муньяїн (Прадос, 63), Беренгер — Вільямс
Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Еррандо, Мохіка — Ібаньєс (Хуан Крус, 76), Торро, Муньйос Камерос — Гарсія (Морено, 77), Рауль, Пенья (Орос, 68)
Попередження: Берчіче, Еррера, Гарсія — Еррандо, Ібаньєс, Катена.