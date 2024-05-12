У рамках 35-го туру чемпіонату Іспанії Атлетік на своєму полі приймав Осасуну.

Господарі програвали у два м'ячі, проте зуміли звести поєдинок до нічиєї. На 96-й хвилині Вільялібре приніс своїй команді один пункт. 

Атлетік — Осасуна 2:2
Голи: Вільямс, 58, Вільялібре, 90+6 Гарсія, 48 -  Рауль, 41,

Атлетік: Сімон — Де Маркос, Вівіан, Лекуе, Берчіче — Весга (Гарсія, 63), Еррера (Гомес, 63) — Вільямс, Муньяїн (Прадос, 63), Беренгер — Вільямс

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Еррандо, Мохіка — Ібаньєс (Хуан Крус, 76), Торро, Муньйос Камерос — Гарсія (Морено, 77), Рауль, Пенья (Орос, 68)

Попередження: Берчіче, Еррера, Гарсія — Еррандо, Ібаньєс, Катена. 