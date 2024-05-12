Але доведеться виграти конкуренцію в шалених грошей Близького Сходу.
Луїс Альберто, Getty Images
12 травня 2024, 12:56
Іспанський центральний півзахисник римського Лаціо Луїс Альберто дограє свої останні тижні в складі "орлів".
Хоча у 31-річного виконавця й залишається чинним контракт до 2027 року, проте після його відвертої заяви: "Я виходжу з проєкту Лаціо", усім усе зрозуміло.
Відкритим залишається лише питання продовження кар’єри досвідченого гравця.
Варіантів достатньо — від клубів Катару та Саудівської Аравії до іспанської Севільї.
Однак італійська преса повідомляє, що Лаціо оцінює свого гравця не менше, аніж у 20 млн євро й немає наміру поступатись жодним євроцентом під час перемовин, навіть не дивлячись на те, що гравець думками вже фактично існує окремо від решти колективу.
У цьому сезоні Альберто забив п’ять голів та віддав 11 гольових передач у 43 матчах.