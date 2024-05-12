Іспанія

Але доведеться виграти конкуренцію в шалених грошей Близького Сходу.

Іспанський центральний півзахисник римського Лаціо Луїс Альберто дограє свої останні тижні в складі "орлів".

Хоча у 31-річного виконавця й залишається чинним контракт до 2027 року, проте після його відвертої заяви: "Я виходжу з проєкту Лаціо", усім усе зрозуміло.

Відкритим залишається лише питання продовження кар’єри досвідченого гравця.

Варіантів достатньо — від клубів Катару та Саудівської Аравії до іспанської Севільї.

Однак італійська преса повідомляє, що Лаціо оцінює свого гравця не менше, аніж у 20 млн євро й немає наміру поступатись жодним євроцентом під час перемовин, навіть не дивлячись на те, що гравець думками вже фактично існує окремо від решти колективу.

У цьому сезоні Альберто забив п’ять голів та віддав 11 гольових передач у 43 матчах.