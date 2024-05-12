Команди так і не відкрили рахунок голів у матчі.
Валенсія - Райо Вальєкано, Getty Images
12 травня 2024, 21:32
У рамках 35-го туру чемпіонату Іспанії Валенсія на своєму полі приймала Райо Вальєкано.
Господарі та гості зіграли внічию, при цьому, голів глядачі в грі так і не побачили.
Валенсія — Райо Вальєкано 0:0
Валенсія: Мамардашвілі — Коррея (Фулькьє, 76), Москера, Озкачар, Гасеровські — Канос (Яремчук, 60), Герра (Алмейда, 76), Пепелу, Гонсалес — Дуро (Марі, 88), Лопес Ногероль
Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Мумін, Лежен, Еспіно — Де Фрутос, Валентін (Лопес, 81), Крешпу да Сілва (Нтека, 66), Гарсія (Чавварія, 76) — Камельйо, Трехо (Паласон, 46)
Попередження: Коррея — Фрутос, Чавварія.