У рамках 35-го туру чемпіонату Іспанії Валенсія на своєму полі приймала Райо Вальєкано.

Господарі та гості зіграли внічию, при цьому, голів глядачі в грі так і не побачили. 

Валенсія — Райо Вальєкано 0:0

Валенсія: Мамардашвілі — Коррея (Фулькьє, 76), Москера, Озкачар, Гасеровські — Канос (Яремчук, 60), Герра (Алмейда, 76), Пепелу, Гонсалес — Дуро (Марі, 88), Лопес Ногероль

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Мумін, Лежен, Еспіно — Де Фрутос, Валентін (Лопес, 81), Крешпу да Сілва (Нтека, 66), Гарсія (Чавварія, 76) — Камельйо, Трехо (Паласон, 46)

Попередження: Коррея — Фрутос, Чавварія. 