Іспанія

Однак бразилець не хоче залишати каталонський клуб.

Рафінья не хоче йти з Барселони. Оточення бразильця запевнило, що гравець має намір до кінця відпрацювати контракт із "блауграною", розрахований до 2027 року.

Клуб уже повідомив гравцеві про свої наміри, зокрема, бразилець знає, що якщо вирішить залишитися, то буде на другорядних ролях.

Проте рішення вінгера не змінилося: він, як і раніше, бачить себе тільки в Барсі.

Зазначається, що в разі, якщо гравець усе-таки передумає, то єдиний напрямок, який він бачить для себе — це АПЛ.

Оскільки клуб ще не амортизував трансфер бразильця в розмірі 55 мільйонів євро, "блауграна" захоче отримати за нього щонайменше 70-80 мільйонів, щоб вважати гіпотетичну операцію вигідною, оскільки до кінця амортизації залишається ще близько 30 мільйонів.

У поточному сезоні Рафінья зіграв 35 матчів, забив 9 голів і віддав 12 гольових передач.