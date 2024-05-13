Іспанія

"Матрацники" здобули важливі три пункти.

В рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко мінімально переміг Сельту (1:0).

Завдяки цій перемозі, ентренадор "матрацників" Дієго Сімеоне став рекордсменом чемпіонату Іспанії відразу за двома статистичними показниками.

З 2011 року Атлетіко під керівництвом "Ель Чоло" набрав 976 пунктів, що є рекордним показником в історії турніру. Аргентинець за цим показником обійшов іншу легенду "червоно-білих" Луїса Арагонеса (973 пункти). Також до топ-5 входять Хав'єр Ірурета (871), чинний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде (860) та керманич Бетіса Мануель Пеллегріні (814).

Також, перемога над Сельтою стала для 54-річного фахівця 400-ю у всіх турнірах за весь час роботи в Іспанії. Завдяки цьому показнику Сімеоне став першим тренером в іспанському футболі, який здобув таку кількість перемог з однією командою.