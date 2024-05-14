Іспанія

Уся справа в тактичних міркуваннях.

Головний тренер Барселони Хаві пояснив заміну нападника Роберта Левандовскі в матчі Ла Ліги проти Реал Сосьєдад (2:0).

"Чому замінив Левандовські? Тому що цього тижня в нас три матчі, але також і з тактичних міркувань. Нам потрібно було знову додавати, тому на поле вийшли Фермін і Ферран. Потрібно було більше енергії.

Ми доклали великих зусиль, і Роберт зокрема. Я розумію його невдоволення — мені теж не подобалося, коли мене міняли, але тренер повинен думати про ситуацію в цілому", — наводить слова Хаві AS.