Уся справа в тактичних міркуваннях.
ХАВІ, GETTY IMAGES
14 травня 2024, 11:59
Головний тренер Барселони Хаві пояснив заміну нападника Роберта Левандовскі в матчі Ла Ліги проти Реал Сосьєдад (2:0).
"Чому замінив Левандовські? Тому що цього тижня в нас три матчі, але також і з тактичних міркувань. Нам потрібно було знову додавати, тому на поле вийшли Фермін і Ферран. Потрібно було більше енергії.
Ми доклали великих зусиль, і Роберт зокрема. Я розумію його невдоволення — мені теж не подобалося, коли мене міняли, але тренер повинен думати про ситуацію в цілому", — наводить слова Хаві AS.