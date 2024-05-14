Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 13 травня 2024 року.
Барселона — Реал Сосьєдад, Getty Images
14 травня 2024, 00:26
Барселона в рамках поєдинку 35-го туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграла на своєму полі проти Реала Сосьєдад.
Каталонці відправили у ворота супротивника два м'ячі та набрали три пункти.
Огляд матчу:
Барселона — Реал Сосьєдад 2:0
Голи: Ямал, 40, Діас, 90+3 (пен)
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Педрі (Роберто, 70), Крістенсен (Лопес, 70), Гюндоган (Ромеу, 90) — Ямал, Левандовські (Торрес, 76), Рафінья
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре (Одріосола, 79), Елустондо, Ле Норман, Пачеко (Тірні, 70) — Арамбуру (Кубо, 71), Турр'єнтес, Меріно, Оярсабаль — Беккер (Барренечеа, 71), Мендес (Захарян, 79)
Попередження: Гюндоган, Діас — Арамбуру, Пачеко, Одріосола.