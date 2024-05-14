Барселона в рамках поєдинку 35-го туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграла на своєму полі проти Реала Сосьєдад.

Каталонці відправили у ворота супротивника два м'ячі та набрали три пункти

Огляд матчу

Барселона — Реал Сосьєдад 2:0

Голи: Ямал, 40, Діас, 90+3 (пен)

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Педрі (Роберто, 70), Крістенсен (Лопес, 70), Гюндоган (Ромеу, 90) — Ямал, Левандовські (Торрес, 76), Рафінья

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре (Одріосола, 79), Елустондо, Ле Норман, Пачеко (Тірні, 70) — Арамбуру (Кубо, 71), Турр'єнтес, Меріно, Оярсабаль — Беккер (Барренечеа, 71), Мендес (Захарян, 79)

Попередження: Гюндоган, Діас — Арамбуру, Пачеко, Одріосола. 