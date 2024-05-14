Президент іспанської Ла Ліги підтвердив перехід Мбаппе в Реал

Іспанія

Функціонер повідомив про скорий трансфер.

Хав'єр Тебас заявив, що Кіліан Мбаппе гратиме за мадридський клуб наступного сезону.

Француз раніше оголосив, що залишить ПСЖ наприкінці сезону, про його перехід у Реал поки що офіційно не оголошувалося.

"Так, так, Мбаппе виступатиме в Реалі наступного сезону.

Він один із найкращих футболістів у світі, але у них ще є Джуд Беллінгем і Вінісіус. У них буде відмінний склад, проте це не дає гарантій перемоги в чемпіонаті Іспанії", — сказав Тебас.

Мбаппе виступає в ПСЖ з 2017 року, він перейшов туди з Монако. З парижанами форвард виграв шість чемпіонатів Франції, по три Кубки і Суперкубки країни, два Кубки французької ліги.