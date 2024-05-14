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  • Іспанія

    14 травня 2024, 13:09

    Президент іспанської Ла Ліги підтвердив перехід Мбаппе в Реал

    Функціонер повідомив про скорий трансфер.

    КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
    КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES 14 травня 2024, 13:09
    Хав'єр Тебас заявив, що Кіліан Мбаппе гратиме за мадридський клуб наступного сезону. 
    Француз раніше оголосив, що залишить ПСЖ наприкінці сезону, про його перехід у Реал поки що офіційно не оголошувалося. 
    "Так, так, Мбаппе виступатиме в Реалі наступного сезону. 
    Він один із найкращих футболістів у світі, але у них ще є Джуд Беллінгем і Вінісіус. У них буде відмінний склад, проте це не дає гарантій перемоги в чемпіонаті Іспанії", — сказав Тебас.
    Мбаппе виступає в ПСЖ з 2017 року, він перейшов туди з Монако. З парижанами форвард виграв шість чемпіонатів Франції, по три Кубки і Суперкубки країни, два Кубки французької ліги. 
    Раніше повідомлялося під яким номером гратиме Мбаппе за Реал

    Люди

    Кіліан Мбаппе

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    ПСЖ Реал Мадрид

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