У поєдинку з Алавесом зіграє Тібо Куртуа.
Андрій Лунін, Getty Images
14 травня 2024, 20:59
У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал вже у статусі дострокового чемпіона прийматиме на власному полі Алавес.
Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карлом Анчелотті визначився зі стартовим складом на це протистояння.
Так, місце у воротах Реала знову займе зірковий бельгієць Тібо Куртуа, який набирає форму після тривалих травм. Таким чином, українець Андрій Лунін залишився на лаві для запасник у матчі чемпіонату Іспанії вже вчетверте поспіль.
Матч Реал Мадрид — Алавес відбудеться сьогодні, 14 травня, о 22:30.