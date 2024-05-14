Іспанія

У поєдинку з Алавесом зіграє Тібо Куртуа.

У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал вже у статусі дострокового чемпіона прийматиме на власному полі Алавес.

Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карлом Анчелотті визначився зі стартовим складом на це протистояння.

Так, місце у воротах Реала знову займе зірковий бельгієць Тібо Куртуа, який набирає форму після тривалих травм. Таким чином, українець Андрій Лунін залишився на лаві для запасник у матчі чемпіонату Іспанії вже вчетверте поспіль.

Матч Реал Мадрид — Алавес відбудеться сьогодні, 14 травня, о 22:30.