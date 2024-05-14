Іспанія

Завершився перший поєдинок 36 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках тридцять шостого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Осасуна приймала Мальорку на Естадіо Ель Садар.

Господарі поля відкрили рахунок у першому таймі зустрічі завдяки голу Монкайоли. У другій половині поєдинку гості відповіли результативним ударом Дардера. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Зазначимо, що Осасуна продовжила свою серію без перемог у турнірі до шести поєдинків, тоді як подібна виїзна серія Мальорки триває вже протягом 15 зустрічей.

Осасуна — Мальорка 1:1

Голи: Монкайола, 14 — Дардер, 65

Осасуна: Фернандес — Пенья (Торро, 74), Катена, Еррандо, Крус — Монкайола, Муньйос, Орос (Гомес, 66) — Р. Гарсія (Аресо, 75), Рауль (Свенссон, 88), Арнаїс (Мохіка, 66)

Мальорка: Райкович — Відаль (Копете, 76), Гонсалес, Раїльйо, Настасич, Лато (Х. Коста, 83) — Родрігес (Санчес, 83), Маскарель (Пратс, 46), Морланес (С. Кошта, 76), Дардер — Ларін

Попередження: Маскарель