Завершився перший поєдинок 36 туру чемпіонату Іспанії.
Осасуна - Мальорка, Getty Images
14 травня 2024, 22:22
У рамках тридцять шостого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Осасуна приймала Мальорку на Естадіо Ель Садар.
Господарі поля відкрили рахунок у першому таймі зустрічі завдяки голу Монкайоли. У другій половині поєдинку гості відповіли результативним ударом Дардера. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував нічию.
Зазначимо, що Осасуна продовжила свою серію без перемог у турнірі до шести поєдинків, тоді як подібна виїзна серія Мальорки триває вже протягом 15 зустрічей.
Осасуна — Мальорка 1:1
Голи: Монкайола, 14 — Дардер, 65
Осасуна: Фернандес — Пенья (Торро, 74), Катена, Еррандо, Крус — Монкайола, Муньйос, Орос (Гомес, 66) — Р. Гарсія (Аресо, 75), Рауль (Свенссон, 88), Арнаїс (Мохіка, 66)
Мальорка: Райкович — Відаль (Копете, 76), Гонсалес, Раїльйо, Настасич, Лато (Х. Коста, 83) — Родрігес (Санчес, 83), Маскарель (Пратс, 46), Морланес (С. Кошта, 76), Дардер — Ларін
Попередження: Маскарель