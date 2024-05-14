Іспанія

У чорногорському центрбеку зацікавлені клуби з Саудівської Аравії, Туреччини та Італії.

Напередодні журналіст Фабріціо Романо повідомив про те, що мадридський Атлетіко автоматично продовжив контракт із центральним захисником Стефаном Савичем до червня 2025 року, проте, за інформацією цього ж джерела, це не означає, що гравець точно залишиться в таборі "матрацників".

Зазначається, що 33-річний чорногорець цілком реально може піти з Атлетіко в літнє трансферне віно, і він відкритий до нового виклику в своїй кар'єрі.

Повідомляється, що до Савича вже є інтерес із боку представників Саудівської Аравії, Туреччини та Італії.

У поточному сезоні чорногорський центрбек зіграв 32 поєдинки у всіх турнірах, в яких він заробив 6 попереджень.