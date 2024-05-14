У чорногорському центрбеку зацікавлені клуби з Саудівської Аравії, Туреччини та Італії.
Стефан Савич, Getty Images
14 травня 2024, 23:23
Напередодні журналіст Фабріціо Романо повідомив про те, що мадридський Атлетіко автоматично продовжив контракт із центральним захисником Стефаном Савичем до червня 2025 року, проте, за інформацією цього ж джерела, це не означає, що гравець точно залишиться в таборі "матрацників".
Зазначається, що 33-річний чорногорець цілком реально може піти з Атлетіко в літнє трансферне віно, і він відкритий до нового виклику в своїй кар'єрі.
Повідомляється, що до Савича вже є інтерес із боку представників Саудівської Аравії, Туреччини та Італії.
У поточному сезоні чорногорський центрбек зіграв 32 поєдинки у всіх турнірах, в яких він заробив 6 попереджень.