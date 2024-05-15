Іспанія

Досвідчений нідерландський захисник залишиться в Каталонії до літа 2026 року.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження співпраці з центральним захисником Дейлі Бліндом.

34-річний нідерландець підписав із каталонським клубом новий контракт, який тепер розрахований до червня 2026 року.

У цьому сезоні Дейлі Блінд провів за Жирону 35 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти, ставши важливою частиною команди в її першій в історії кваліфікації до Ліги чемпіонів.

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