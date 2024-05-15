Іспанія

Потенційним покупцям українського форвард доведеться активувати пункт про його викуп, який почне діяти з цього літа.

Нападник національної збірної України та Жирони Артем Довбик все ж може змінити клубну прописку, незважаючи на небажання каталонського клуба вести будь-які переговори щодо його продажу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 26-річний українець має в своєму контракті з Жироною пункт про відступні у розмірі 40 мільйонів євро, який почне діяти починаючи з цього літа.

Таким чином, як зазначає джерело, будь-якому клубові, який захоче підписати Довбика, доведеться активувати клаусулу українського форварда в 40 млн євро, оскільки Жирона не має намірів обговорювати вартість його трансферу.

У поточному сезоні Артем Довбик провів за Жирону 34 матчі у рамках іспанської Ла Ліги, в яких він забив 20 голів та віддав 7 результативних передач.

Завдяки цим показникам український форвард є лідером бомбардирських перегонів чемпіонату Іспанії, випереджаючи Джуда Беллінгема з мадридського Реала на один забитий м'яч.

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