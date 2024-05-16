Серхі Роберто може продовжити свій контракт з Барселоною ще на рік без опції на другий сезон — повідомляє ресурс Mundo Deportivo. 

У клубі оголосять стосовно цього рішення після завершення фінальних матчів Ла Ліги. 

Сама Барселона вже мала перемовини з Серхі та хоче запропонувати захиснику зарплату, яку він отримує зараз після її зниження через непросту фінансову ситуацію. 

Цього сезону 32-річний гравець провів 22 матчі в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти. 