Іспанія

Захисник хоче залишитися у команді.

Серхі Роберто може продовжити свій контракт з Барселоною ще на рік без опції на другий сезон — повідомляє ресурс Mundo Deportivo.

У клубі оголосять стосовно цього рішення після завершення фінальних матчів Ла Ліги.

Сама Барселона вже мала перемовини з Серхі та хоче запропонувати захиснику зарплату, яку він отримує зараз після її зниження через непросту фінансову ситуацію.

Цього сезону 32-річний гравець провів 22 матчі в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.