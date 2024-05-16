Захисник хоче залишитися у команді.
Серхі Роберто, Getty Images
16 травня 2024, 20:57
Серхі Роберто може продовжити свій контракт з Барселоною ще на рік без опції на другий сезон — повідомляє ресурс Mundo Deportivo.
У клубі оголосять стосовно цього рішення після завершення фінальних матчів Ла Ліги.
Сама Барселона вже мала перемовини з Серхі та хоче запропонувати захиснику зарплату, яку він отримує зараз після її зниження через непросту фінансову ситуацію.
Цього сезону 32-річний гравець провів 22 матчі в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.