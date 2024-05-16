Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Альмерія та каталонська Барселона.
Ферран Торрес, Getty Images
16 травня 2024, 21:36
Андалуська Альмерія та каталонська Барселона зіграють у рамках тридцять шостого туру іспанської Ла Ліги на полі стадіону де лос Хуегос Медітерранеос.
Пепе Мель, після поразки від севільського Бетіса (2:3), залучив до стартового складу Монтеса та Лангу в захисті.
Хаві, на тлі перемоги над баскським Реалом Сосьєдад (2:0), використав із перших хвилин Форта ліворуч в обороні, тоді як Роберто та Фермін долучаться до центрального трикутника, а Ферран зіграє ліворуч в атаці.
Альмерія: Машиміану — Пубіль, Чумі, Монтес, Ланга — Робертоне, Вієра, Пенья — Баптістао, Лосано, Ембарба.
Запасні: Маріно, Фернандо, Лопі, Суарес, Мелеро, Радованович, Посо, Аррібас, Сентельєс, Коне, Ромеро, Санс.
Запасні: Пенья, Кочен, Канселу, Рафінья, Феліш, Крістенсен, Алонсо, Ромеу, Роке.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Форт — Педрі, Роберто, Лопес — Ямал, Левандовські, Торрес.
Гра Альмерія — Барселона почнеться о 22:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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