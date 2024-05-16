Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Альмерія та каталонська Барселона.

Андалуська Альмерія та каталонська Барселона зіграють у рамках тридцять шостого туру іспанської Ла Ліги на полі стадіону де лос Хуегос Медітерранеос.

Пепе Мель, після поразки від севільського Бетіса (2:3), залучив до стартового складу Монтеса та Лангу в захисті.

Хаві, на тлі перемоги над баскським Реалом Сосьєдад (2:0), використав із перших хвилин Форта ліворуч в обороні, тоді як Роберто та Фермін долучаться до центрального трикутника, а Ферран зіграє ліворуч в атаці.

Альмерія: Машиміану — Пубіль, Чумі, Монтес, Ланга — Робертоне, Вієра, Пенья — Баптістао, Лосано, Ембарба.

Запасні: Маріно, Фернандо, Лопі, Суарес, Мелеро, Радованович, Посо, Аррібас, Сентельєс, Коне, Ромеро, Санс.



Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Форт — Педрі, Роберто, Лопес — Ямал, Левандовські, Торрес.