Через кілька днів після перемоги над Реал Сосьєдадом Барселона зустрінеться з Альмерією.

Барселона все ближче до того, щоб стати віце-чемпіоном Іспанії. Для каталонського клубу зайняти друге місце в турнірній таблиці надзвичайно важливо не тільки через його спортивну цінність, а й в економічному контексті. Позиція вище в таблиці означає кращі фінансові винагороди, що надзвичайно важливо для клубу, що має проблеми з грошима.

Враховуючи те, що Жирона зіграла програла Вільярреалу, є хороша можливість відірватися на декілька балів. Що стосується голів, то є варіант, що саме іспанський гранд відкриє рахунок та буде намагатися тримати гру під контролем. Втім, не факт, що загальна кількість голів перевищить 3 / 4 у матчі. Барселона у попередніх матчах не забиває багато м'ячів, а Альмерія демонструє слабкі виступи цього сезону.

Команда йде на 20-му місці та гратиме у Сегунді наступної кампанії. Навіть попри спроби підсилити склад у зимове трансферне вікно це не принесло бажаного ефекту.

Втім, Альмерія вміє створити проблеми грандам. На її стадіоні було непросто грати багатьом, в тому числі Атлетіко та Жироні, які змогли зіграти лише внічию.

У контексті загальної історії протистоянь Барселони та Альмерії, перевага Барси дуже велика, вона виграла аж 14 із 17 матчів. Альмерія перемогла лише один раз у матчі минулого року.

Загальний баланс наразі складає 17 матчів. 14 перемог Барселони, 2 нчиїх та перемога Альмерії.

Баланс голів є 50:10 на користь іспанського гранду.