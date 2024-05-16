Football.ua представляє прев'ю до матчу 36-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 16 травня і розпочнеться о 22:30.
Альмерія - Барселона, Getty Images
16 травня 2024, 07:30
У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Альмерія та Барселона. Матч має бути доволі цікавим.
АЛЬМЕРІЯ — БАРСЕЛОНА
ЧЕТВЕР, 16 ТРАВНЯ, 22:30. ПАВЕР ХОРС СТЕДІУМ, АЛЬМЕРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВ'ЄР РОХАС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.
Через кілька днів після перемоги над Реал Сосьєдадом Барселона зустрінеться з Альмерією.
Барселона все ближче до того, щоб стати віце-чемпіоном Іспанії. Для каталонського клубу зайняти друге місце в турнірній таблиці надзвичайно важливо не тільки через його спортивну цінність, а й в економічному контексті. Позиція вище в таблиці означає кращі фінансові винагороди, що надзвичайно важливо для клубу, що має проблеми з грошима.
Враховуючи те, що Жирона зіграла програла Вільярреалу, є хороша можливість відірватися на декілька балів. Що стосується голів, то є варіант, що саме іспанський гранд відкриє рахунок та буде намагатися тримати гру під контролем. Втім, не факт, що загальна кількість голів перевищить 3 / 4 у матчі. Барселона у попередніх матчах не забиває багато м'ячів, а Альмерія демонструє слабкі виступи цього сезону.
Команда йде на 20-му місці та гратиме у Сегунді наступної кампанії. Навіть попри спроби підсилити склад у зимове трансферне вікно це не принесло бажаного ефекту.
Втім, Альмерія вміє створити проблеми грандам. На її стадіоні було непросто грати багатьом, в тому числі Атлетіко та Жироні, які змогли зіграти лише внічию.
У контексті загальної історії протистоянь Барселони та Альмерії, перевага Барси дуже велика, вона виграла аж 14 із 17 матчів. Альмерія перемогла лише один раз у матчі минулого року.
Загальний баланс наразі складає 17 матчів. 14 перемог Барселони, 2 нчиїх та перемога Альмерії.
Баланс голів є 50:10 на користь іспанського гранду.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Альмерія: Машиміану — Пубілль, Гонсалес, Монтес, Сентелльєс — Пенья, Робертоне — Баптістао, Вієра, Ембарба — Лосано
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Лопес, Крістенсен, Педрі — Ямаль, Левандовські, Рафінья
Не зіграють: Рамазані — Бальде, Гаві, де Йонг, Гюндоган
Під питанням: .. — Араухо
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прогноз 1:3