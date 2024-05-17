Іспанія

Легендарний спеціаліст залишиться у Більбао бодай на ще один сезон.

Атлетік на своєму офіційному сайті оголосив про оновлення угоди з головним тренером Ернесто Вальверде.

Раніше контракт 60-річного іспанця з клубом із Більбао було розраховано до кінця поточного сезону. Нова угода втрачає чинність після завершення наступної кампанії (2024/25).

❤🫂 #ErnestoValverde2025



𝓒𝓾𝓲𝓭𝓪 𝓵𝓸 𝓺𝓾𝓮 𝓺𝓾𝓲𝓮𝓻𝓮𝓼.



2️⃣1️⃣ años en el Club de sus amores.



#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/VOTuwujbpX — Athletic Club (@AthleticClub) May 17, 2024

У цьому сезоні Атлетік виграв Кубок Іспанії. Після 36 туру Ла Ліги-2023/24 баски втратили шанси на участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів, тож тепер на них чекає Ліга Європи.

Під керівництвом Вальверде клуб із Більбао провів вже 397 матчів. Атлетік він очолює вже втретє за свою кар'єру.

Нагадаємо, керманич басків опинився серед номінантів на звання найкращого тренера поточного сезону Ла Ліги.

У наступному, 37 турі чемпіонату Іспанії Атлетік прийматиме Севілью. Матч відбудеться у неділю, 19 травня.