Визначено найкращих тренерів іспанського чемпіонату.
АНЧЕЛОТТІ, GETTY IMAGE
16 травня 2024, 13:30
Іспанська Ла Ліга оголосила номінантів на звання найкращого тренера сезону-2023/2024. За нагороду змагатимуться п'ять фахівців.
Серед претендентів на звання найкращого тренера: Карло Анчелотті (Реал Мадрид), Мічел Санчес (Жирона), Дієго Сімеоне (Атлетіко Мадрид), Ернесто Вальверде (Атлетік Більбао), та Марселіно Гарсія Тораль (Вільярреал).
Переможці будуть оголошені 28 травня.
Нагадаємо, Реал побив рекорд клубу 37-річної давності.