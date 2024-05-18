Іспанія

Для нинішньої "Барси" сума дуже серйозна.

Барселона повинна буде заплатити значну компенсацію при звільненні головного тренера команди Хаві. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, якщо керівництво "блаугранас" вирішить звільнити тренера та його штаб в односторонньому порядку, тоді доведеться заплатити компенсацію в розмірі 20 мільйонів євро. Цю суму називають "дуже великою" з точки зору сьогоднішнього фінансового становища клубу.

Якщо фахівець все-таки вирішить піти сам, то компенсації не буде, або вона буде значно меншою, ніж у разі звільнення за рішенням клубу.

Зазначається також, що зустріч Хаві з президентом клубу Жоаном Лапортою має відбутися наступного тижня.