Барселона повинна буде заплатити значну компенсацію при звільненні головного тренера команди Хаві. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, якщо керівництво "блаугранас" вирішить звільнити тренера та його штаб в односторонньому порядку, тоді доведеться заплатити компенсацію в розмірі 20 мільйонів євро. Цю суму називають "дуже великою" з точки зору сьогоднішнього фінансового становища клубу.

Якщо фахівець все-таки вирішить піти сам, то компенсації не буде, або вона буде значно меншою, ніж у разі звільнення за рішенням клубу. 
Зазначається також, що зустріч Хаві з президентом клубу Жоаном Лапортою має відбутися наступного тижня.