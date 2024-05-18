Для нинішньої "Барси" сума дуже серйозна.
Хаві, getty images
18 травня 2024, 11:20
Барселона повинна буде заплатити значну компенсацію при звільненні головного тренера команди Хаві. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, якщо керівництво "блаугранас" вирішить звільнити тренера та його штаб в односторонньому порядку, тоді доведеться заплатити компенсацію в розмірі 20 мільйонів євро. Цю суму називають "дуже великою" з точки зору сьогоднішнього фінансового становища клубу.
Якщо фахівець все-таки вирішить піти сам, то компенсації не буде, або вона буде значно меншою, ніж у разі звільнення за рішенням клубу.
Зазначається також, що зустріч Хаві з президентом клубу Жоаном Лапортою має відбутися наступного тижня.