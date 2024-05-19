Іспанія

Захисник розповів щодо невдало спроби закріпитися у складі команди.

Жан-Клер Тодібо прокоментував свій відхід з Барселони та чому він не зміг завоювати місце в основному складі.

"Мені сказали, що я збираюся замінити Жерара Піке, але я ніколи не мав реальних шансів", — цитує захисника Amazon Prime.

"Я зіграв лише 5 матчів і показав себе добре, але вони нічого не сказали. Ніхто не хотів говорити зі мною в Барселоні, крім Еріка Абідаля".

У складі Барселони Жан-Клер виступав з 2019 до 2021 року, а зараз виступає у Ніцці.

Цього сезону 24-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах та віддав 3 асисти.