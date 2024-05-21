Іспанія

Не найкраща новина для мадридської команди.

Півзахисник Реала Тоні Кроос вирішив завершити кар'єру після Євро-2024.

Як стало відомо The Athletic, 34-річний футболіст повідомив про своє рішення головного тренера "галактікос" Карло Анчелотті в понеділок, 20 травня.

Після того, як інформація дійшла до решти осіб мадридського клубу, то "всі були засмучені", інформує британське ЗМІ.

Нагадаємо, що Кроос виступає за Реал з 2014 року. Відтоді він завоював 22 трофеї з мадридською командою.

Також зі збірною Німеччини Тоні ставав чемпіоном світу.