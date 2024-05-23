Іспанія

Футбол — це бізнес.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про можливий прихід зіркового нападника Кіліана Мбаппе в чемпіонат Іспанії. Його слова наводить RMC Sport.

"Я на 99% впевнений, що він перейде в Реал. Чи допоможе Мбаппе підвищити привабливість Ла Ліги? Ми продовжуємо і будемо прогресувати, але його прихід, звісно, є для нас перевагою.

Однак футболісти — не єдиний ключ до успіху чемпіонату. Кріштіану Роналду, наприклад, перейшов у Серію А, і чемпіонат Італії не "вибухнув". У ПСЖ були Мессі, Неймар та Мбаппе, але Ліга 1 за їхніх часів теж не досягла великих успіхів", — сказав іспанський функціонер.