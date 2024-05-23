Француз може залишитися в нинішній команді на тривалий термін.
АНТАУН ГРІЗМАНН, GETTY IMAGES
23 травня 2024, 16:45
В Атлетіко планує продовжити контракт із нападником Антуаном Грізманном.
Як повідомляє інсайдер Руді Галетті у своїх соціальних мережах, сторони вже ведуть переговори про потенційне продовження договору.
Чинна угода гравця розрахована до літа 2026 року.
У нинішньому сезоні Грізманн провів 47 матчів, забив 24 голи і зробив 8 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Грізманн став найкращим французьким гравцем за кордоном.