Іспанія

Француз може залишитися в нинішній команді на тривалий термін.

В Атлетіко планує продовжити контракт із нападником Антуаном Грізманном.

Як повідомляє інсайдер Руді Галетті у своїх соціальних мережах, сторони вже ведуть переговори про потенційне продовження договору.

Чинна угода гравця розрахована до літа 2026 року.

У нинішньому сезоні Грізманн провів 47 матчів, забив 24 голи і зробив 8 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Грізманн став найкращим французьким гравцем за кордоном.