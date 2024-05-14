Іспанія

У боротьбі за нагороду Антуан випередив чотирьох гравців.

Нападника мадридського Атлетіко Антауна Грізманна було визнано найкращим французьким гравцем, який виступає за кордоном. Про це повідомляє прес-служба UNFP.

У боротьбі за нагороду 33-річний форвард випередив Едуардо Камавінга, Майка Меньяна, Вільяма Саліба та Орельєна Чуамені.

Для Антуана це друга нагорода у кар'єрі. Вперше Антуан завоював її у 2016 році. До цього протягом чотирьох років нагороду забирав Карім Бензема.

Цього сезону Грізман провів 45 матчів, у яких забив 21 гол та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем французької Ліги 1 цього сезону став Кіліан Мбаппе з ПСЖ.