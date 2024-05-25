Іспанія

Українці влаштували гольову феєрію в останньому для себе матчі клубного сезону.

У рамках останнього, тридцять восьмого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Жирона приймала Гранаду на Естаді Монтіліві.

Господарі поля відкрили рахунок у матчі на 30-й хвилині — голом відзначився Ерік Гарсія (асист Циганкова). Вже за три хвилини колектив Мічела подвоїв свою перевагу завдяки результативному удару Циганкова.

Ближче до завершення першого тайму поєдинку Жирона заробила пенальті, який реалізував Довбик, встановивши новий рекорд за кількістю голів за каталонський клуб протягом однієї кампанії Ла Ліги.

У другій половині зустрічі Циганкову вдалося відзначитися вдруге, після чого його замінив Стуані. Сам уругваєць пізніше асистував Довбику, який теж оформив дубль. Артем відповів своєю гольовою передачею на Крістіана вже за кілька хвилин.

На останній хвилині основного часу Довбик оформив хет-трик, реалізувавши другий пенальті за матч. Цей гол виявився останнім у поєдинку, тож фінальний свисток зафіксував розгромну звитягу Жирони.

Жирона — Гранада 7:0

Голи: Е. Гарсія, 30, Циганков, 34, 54, Довбик, 44 (пен.), 75, 90 (пен.), Стуані, 78

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Лопес (Коуту, 50), Блінд, Гутьєррес (Мартінес, 65) — Еррера (Торре, 50), А. Гарсія — Циганков (Стуані, 56), Мартін, Порту (Савіо, 51) — Довбик

Гранада: Мартінес — Санчес (Саенс, 73), Рубіо, Торренте (Мендес, 72), Мауасса (Брау, 60) — Вільяр (Пьонтковскі, 46), Руїс Алонсо, Гумбау — Пеллістрі, Боє, Роделас (Кальєхон, 46)

Попередження: Лопес, Порту, Е. Гарсія — Руїс, Пеллістрі, Санчес, Кальєхон

Вилучення: Пеллістрі, 61 (друга жовта картка)