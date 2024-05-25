Іспанія

Голкіпер збірної Іспанії й надалі виступатиме за рідний клуб.

Баскський Атлетік відомий своїми правилами щодо підбору виконавців виключно за походженням із Країни Басків, тому для "левів" принциповим питанням наприкінці цього сезону було досягнення домовленості з воротарем Унаї Сімоном щодо продовження контракту.

26-річний вихованець клубу своїми вдалими виступами вже встиг дорости до рівня основного воротаря збірної Іспанії, тому користувався попитом на трансферному ринку.

Однак лояльність до рідного клубу взяла гору й напередодні сторони оголосили про досягнення домовленості.

До літа 2029 року — настільки розраховано новий контракт іспанця.

За Атлетік Унаї вже встиг провести 194 гри, пропустивши при цьому 202 голи та 65 разів відстоявши "на нуль".