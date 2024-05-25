Іспанія

Пройшов заключний тур чемпіонату Іспанії.

У 38-му турі Атлетік вирушив на виїзд до Райо Вальєкано. Гості зуміли мінімально здолати господарів. Атлетік завершив сезону на п'ятій сходинці.

Райо Вальєкано — Атлетік 0:1

Гол: Вільямс, 67

Райо Вальєкано: Карденас — Ратіу, Ернандес, Лежен, Чавварія — Лопес (Перес, 79), Сісс (Крешпу да Сілва, 74) — Де Фрутос (Бебе, 78), Трехо (Паласон, 68), Гарсія — Фалькао (Де Томас, 68)

Атлетік: Сімон (Агірресабала, 62) — Лекуе, Альварес (Вівіан, 46), Паредес, Берчіче (Гарсія, 59) — Гарсія, Галаррета — Беренгер, Хаурегісар Альбоніга (Гомес, 46), Вільямс — Вільялібре (Гарсія, 46)

Попередження: да Сілва — Галаррета.

У паралельному матчі Альмерія розгромила Кадіс. Однак наступного сезону обидві команди гратимуть у Сегунді.

Альмерія - Кадіс 6:1

Голи: Мелеро, 48, Аррібас, 52, 86, Суарес Чарріс, 65, 71, - Окампо, 30 Сальдуа Бенгоечеа (аг), 57

Альмерія: Мартінес — Пубіль, Чумі, Радованович (Санс, 67), Ланга — Робертоне, Гонсалес (Мелеро, 46) — Баптістао (Аррібас, 47), Вієра (Ромеро, 84), Ембарба — Суарес Чарріс (Коне, 76)

Кадіс: Хіль — Сальдуа Бенгоечеа (Карселен Валенсія, 87), Хіменес, Каррера, Пірес Сілва — Ескаланте (Самассеку, 65), Алькарас, Фернандес (Хуанмі, 64) — Наварро Муньйос (Васкес, 87), Марті, Окампо (Собріно, 70)

Попередження: Чарріс, Ембарба — Каррера, Хіменес.