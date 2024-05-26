Іспанія 26 травня 2024, 13:17 Араухо: Для мене було честю грати під керівництвом Хаві Найближчим часом у уругвайця буде новий ентренадор в "Барсі". Хаві та Араухо, getty images 26 травня 2024, 13:17 Захисник каталонської Барселони Рональд Араухо висловився про відхід Хаві з посади головного тренера команди. "Хаві, для мене було честю мати в якості тренера всі ці роки. Я збережу всі приємні моменти, якими ми насолоджувалися разом. Бажаю вам та загалом тренерському штабу всього найкращого в майбутньому. Дякую за все", — написав Араухо на своїй сторінці в Instagram. Раніше повідомлялося, що Барселона презентує Фліка у понеділок. Люди Рональд Араухо Хаві Команди Барселона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте