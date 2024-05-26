Іспанія

Іспанець довів свою правоту.

Барселонський суд скасував рішення про обвинувачення президента клубу Жоана Лапорти в хабарництві за виплати колишньому віце-президенту суддівського комітету Іспанії Хосе Марії Енрікесу Негрейрі. Про це повідомляє EFE.

За інформацією джерела, Суд погодився з Офісом антикорупційної прокуратури та стороною захисту, серед яких також колишні президенти Барселони Жозеп Бартомеу та Сандро Росель, і скасував звинувачення в хабарництві у цій справі.

Зазначається, що Суд згоден з прокуратурою та захистом у тому, що ця справа не може бути розслідувана за злочин у вигляді хабарництва, оскільки Негрейра не був державним службовцем. У постанові суду зазначено, що, відповідно до закону, спортивні федерації є приватними некомерційними організаціями та мають власну правосуб'єктність.

Також проти Лапорти, Бартомеу та Роселя тривають судові розслідування у справах спортивної корупції і фальсифікації документів. Лапорта подав апеляцію. Він наполягає, що справи проти нього мають бути припинені, оскільки їхній термін давності минув.