Обидві команди провели останній матч у сезоні.
Сельта - Валенсія, x.com/valenciacf
26 травня 2024, 19:15
У рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги Сельта приймала Валенсію.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили. Роман Яремчук був у запасі, але на полі так і не з'явився.
Сельта — Валенсія 2:2
Голи: Аспас, 48, Дувікас, 63 - Домінгес Касерес (аг), 5, Марі, 59
Сельта: Вільяр — Васкес (Руеда, 72), Домінгес Касерес (Тапіа, 65), Лаго — Мінгеса, Белтран, Сотело, Родрігес — Аспас (Дотор, 75), Дувікас (Ларсен, 64), Сведберг (Альєнде, 65)
Валенсія: Мамардашвілі — Коррея (Ірансо, 80), Москера, Гасеровські, Фулькьє — Пепелу, Гільямон (Герра, 69) — Канос (Гонсалес, 78), Алмейда, Лопес Ногероль (Гонсалес, 69) — Марі (Дуро, 78).