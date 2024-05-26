Іспанія

Обидві команди провели останній матч у сезоні.

У рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги Сельта приймала Валенсію.

Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили. Роман Яремчук був у запасі, але на полі так і не з'явився.

Сельта — Валенсія 2:2

Голи: Аспас, 48, Дувікас, 63 - Домінгес Касерес (аг), 5, Марі, 59

Сельта: Вільяр — Васкес (Руеда, 72), Домінгес Касерес (Тапіа, 65), Лаго — Мінгеса, Белтран, Сотело, Родрігес — Аспас (Дотор, 75), Дувікас (Ларсен, 64), Сведберг (Альєнде, 65)

Валенсія: Мамардашвілі — Коррея (Ірансо, 80), Москера, Гасеровські, Фулькьє — Пепелу, Гільямон (Герра, 69) — Канос (Гонсалес, 78), Алмейда, Лопес Ногероль (Гонсалес, 69) — Марі (Дуро, 78).