Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють андалузька Севілья та каталонська Барселона.

Андалузька Севілья та каталонська Барселона зіграють у заключному матчі сезону іспанської Ла Ліги на полі стадіону Рамон Санчес Пісхуан.

Кіке Флорес, після поразки від баскського Атлетіка (0:2), залучив до стартового складу Хуанлу та Педросу на флангах, тоді як Окампос та Сумаре розташуються в центральній вісі.

Хаві, на тлі перемоги над мадридським Райо Вальєкано (3:0), використав із перших хвилин Педрі та Крістенсена в центральному трикутнику.

Севілья: Нюланд — Хуанлу, Баде, Рамос, Салас, Педроса — Сумаре, Агуме, Окампос, Лукебакіо — Ен-Несірі.

Запасні: Дмитрович, Гудель, Жордан, Веліс, Діас, Ньянзу, Маркао, Буено, Бенавідес, Орміго, Ідумбо, Ганнібал.



Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Гюндоган, Крістенсен, Педрі — Ямал, Левандовські, Лопес.

Запасні: Пенья, Кочен, Араухо, Торрес, Рафінья, Феліш, Ромеу, Роке, Роберто Форт.



Гра Севілья — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.