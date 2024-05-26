Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють андалузька Севілья та каталонська Барселона.
Педрі, Getty Images
26 травня 2024, 21:09
Андалузька Севілья та каталонська Барселона зіграють у заключному матчі сезону іспанської Ла Ліги на полі стадіону Рамон Санчес Пісхуан.
Кіке Флорес, після поразки від баскського Атлетіка (0:2), залучив до стартового складу Хуанлу та Педросу на флангах, тоді як Окампос та Сумаре розташуються в центральній вісі.
Хаві, на тлі перемоги над мадридським Райо Вальєкано (3:0), використав із перших хвилин Педрі та Крістенсена в центральному трикутнику.
Севілья: Нюланд — Хуанлу, Баде, Рамос, Салас, Педроса — Сумаре, Агуме, Окампос, Лукебакіо — Ен-Несірі.
Запасні: Дмитрович, Гудель, Жордан, Веліс, Діас, Ньянзу, Маркао, Буено, Бенавідес, Орміго, Ідумбо, Ганнібал.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Гюндоган, Крістенсен, Педрі — Ямал, Левандовські, Лопес.
Запасні: Пенья, Кочен, Араухо, Торрес, Рафінья, Феліш, Ромеу, Роке, Роберто Форт.
Гра Севілья — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.