Вболівальники Барселони тепер можуть зітхнути з полегшенням, оскільки це завершальний матч їх команди в цьому сезоні. Ця кампанія була сповнена різних перипетій, не завжди приємних, а в підсумку підводить риску під роботою Хаві.
Нинішня форма Барселони залишає бажати кращого, незважаючи на перемогу в попередньому матчі проти Райо Вальєкано. В свою чергу Севілья має три поразки у Ла Лізі, тому важко сказати, хто виграє цей матч.
Втім, можна сподіватися, що заб’ють обидві команди. Статистика показує, що цей результат відбувся у 8 з попередніх 10 виїзних матчів Барселони. Захист клубу не блищить, а Севілья славиться більш сміливою грою вдома.
Аналіз минулих матчів Барселони та Севільї показує певну тенденцію щодо гольових показників. У більшості матчів між цими командами більше голів було забито у другому таймі.
Попередні матчі Барселони з Севільєю можна вважати успішними — чотири протистояння поспіль завершилися перемогою іспанського гранду. До цього Севілья здобула перемогу над Барсою у 2021 році, обігравши її в півфіналі Кубка Іспанії.
Зустрічі цих команд можна назвати в якомусь сенсі класикою Прімери. Незабаром ми станемо свідками 200-го матчу між ними. Наразі Барселона виглядає набагато краще, вигравши більше половини матчів.
Баланс зараз складає 198 матчів, 113 перемог Барселони, 39 нічиїх і 45 перемог Севільї.
Голи є 412:241 на користь Барселони.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Севілья: Нюланд — Санчес, Баде, Рамос, Салас, Педроса — Сумаре, Агуме, Окампос — Лукебакіо, Ен-Несірі
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Педрі, Крістенсен, Гюндоган — Ямаль, Левандовські, Феліш
Не зіграють: Гудель, Ламела, Ромеро, Соу, Торрес — Бальде, де Йонг, Гаві
Під питанням: Акунья, Сусо, Навас
ПОТОЧНА ФОРМА
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
прогноз 0:2