У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Севілья та Барселона.  Матч має бути доволі цікавим.  

СЕВІЛЬЯ — БАРСЕЛОНА 
НЕДІЛЯ, 26 ТРАВНЯ, 22:00. РАМОН САНЧЕС ПІСХУАН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВ'ЄР ВІЛЬЯНУЕВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Вболівальники Барселони тепер можуть зітхнути з полегшенням, оскільки це завершальний матч їх команди в цьому сезоні. Ця кампанія була сповнена різних перипетій, не завжди приємних, а в підсумку підводить риску під роботою Хаві. 
 
Нинішня форма Барселони залишає бажати кращого, незважаючи на перемогу в попередньому матчі проти Райо Вальєкано. В свою чергу Севілья має три поразки у Ла Лізі, тому важко сказати, хто виграє цей матч. 
 
Втім, можна сподіватися, що заб’ють обидві команди. Статистика показує, що цей результат відбувся у 8 з попередніх 10 виїзних матчів Барселони. Захист клубу не блищить, а Севілья славиться більш сміливою грою вдома. 
 
Аналіз минулих матчів Барселони та Севільї показує певну тенденцію щодо гольових показників. У більшості матчів між цими командами більше голів було забито у другому таймі. 
 
Попередні матчі Барселони з Севільєю можна вважати успішними — чотири протистояння поспіль завершилися перемогою іспанського гранду. До цього Севілья здобула перемогу над Барсою у 2021 році, обігравши її в півфіналі Кубка Іспанії. 
 
Зустрічі цих команд можна назвати в якомусь сенсі класикою Прімери. Незабаром ми станемо свідками 200-го матчу між ними. Наразі Барселона виглядає набагато краще, вигравши більше половини матчів. 
 
Баланс зараз складає 198 матчів, 113 перемог Барселони, 39 нічиїх і 45 перемог Севільї. 
 
Голи є 412:241 на користь Барселони. 

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Севілья: Нюланд — Санчес, Баде, Рамос, Салас, Педроса — Сумаре, Агуме, Окампос — Лукебакіо, Ен-Несірі 

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Педрі, Крістенсен, Гюндоган — Ямаль, Левандовські, Феліш 

Не зіграють: Гудель, Ламела, Ромеро, Соу, Торрес — Бальде, де Йонг, Гаві 

Під питанням: Акунья, Сусо, Навас 

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