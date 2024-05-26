Вболівальники Барселони тепер можуть зітхнути з полегшенням, оскільки це завершальний матч їх команди в цьому сезоні. Ця кампанія була сповнена різних перипетій, не завжди приємних, а в підсумку підводить риску під роботою Хаві.

Нинішня форма Барселони залишає бажати кращого, незважаючи на перемогу в попередньому матчі проти Райо Вальєкано. В свою чергу Севілья має три поразки у Ла Лізі, тому важко сказати, хто виграє цей матч.

Втім, можна сподіватися, що заб’ють обидві команди. Статистика показує, що цей результат відбувся у 8 з попередніх 10 виїзних матчів Барселони. Захист клубу не блищить, а Севілья славиться більш сміливою грою вдома.

Аналіз минулих матчів Барселони та Севільї показує певну тенденцію щодо гольових показників. У більшості матчів між цими командами більше голів було забито у другому таймі.

Попередні матчі Барселони з Севільєю можна вважати успішними — чотири протистояння поспіль завершилися перемогою іспанського гранду. До цього Севілья здобула перемогу над Барсою у 2021 році, обігравши її в півфіналі Кубка Іспанії.

Зустрічі цих команд можна назвати в якомусь сенсі класикою Прімери. Незабаром ми станемо свідками 200-го матчу між ними. Наразі Барселона виглядає набагато краще, вигравши більше половини матчів.

Баланс зараз складає 198 матчів, 113 перемог Барселони, 39 нічиїх і 45 перемог Севільї.

Голи є 412:241 на користь Барселони.