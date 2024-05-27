Іспанія

На його рахунку 14 результативних передач.

Завершився сезону-2023/24 у чемпіонаті Іспанії. Визначився найкращий асистент — ним став Алекс Баена з Вільярреала. На його рахунку 14 гольових пасів.

На другій сходинці Ніко Вільямс (13 асистів). Замикають трійку одразу два гравці — Савіо з Жирони та Ілкай Гюндоган з Барселони — по 10 асистів.

До п'ятірки найкращих також увійшов Рафінья (Барселона) — 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що Довбик — найкращий бомбардир Ла Ліги сезону-2023/24.