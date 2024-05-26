Артем Довбик, gettyimages
26 травня 2024, 23:59
Форвард Жирони Артем Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії сезону-2023/24.
Українець забив 24 голи в Ла Лізі, зігравши у 36 матчах. Він випередив нападника Вільярреала Александера Серлота на 1 м'яч.
За системою "гол+пас" у Довбика 24+8, у Серлота — 23+6.
Третє місце в списку бомбардирів у Роберта Левандовські (19 голів), стільки ж голів у Джуда Беллінгема, який посів четверте місце.
Нагадаємо, Довбик повторив досягнення Шевченка за забитими м’ячами у топ-чемпіонатах та перевершив за результативністю.