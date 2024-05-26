Іспанія

Артем виграв Пічічі!

Форвард Жирони Артем Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії сезону-2023/24.

Українець забив 24 голи в Ла Лізі, зігравши у 36 матчах. Він випередив нападника Вільярреала Александера Серлота на 1 м'яч.

За системою "гол+пас" у Довбика 24+8, у Серлота — 23+6.

Третє місце в списку бомбардирів у Роберта Левандовські (19 голів), стільки ж голів у Джуда Беллінгема, який посів четверте місце.

Нагадаємо, Довбик повторив досягнення Шевченка за забитими м’ячами у топ-чемпіонатах та перевершив за результативністю.