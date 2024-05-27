Іспанія

У футболістів "Барси" залишаться приємні спогади від співпраці з іспанським фахівцем.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген прокоментував звільнення Хаві з посади головного тренера каталонської команди. Наводить слова німця Mundo Deportivo.

"Як професіонал він завжди багато давав нам. Він працював щодня, щоб ми досягли успіху, і ми йому дуже вдячні. На особистому рівні він був другом протягом багатьох років, і його нелегко відпустити. Ми бажаємо йому всього найкращого, тому що він на це заслуговує", — сказав німецький воротар.