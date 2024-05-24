Іспанія

Німець подякував іспанському фахівцю.

Півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган подякував та побажав "всього найкращого" Хаві після заяви каталонського клубу про його звільнення.

"Дякую, Хаві! Дуже вдячний за спільну роботу в цьому сезоні, спасибі, що привів мене в Барселону минулого літа! Я бажаю тобі всього найкращого в майбутньому!" — написав Гюндоган в соцмережі X.

Раніше повідомлялося, що Барселона погодила контракт з Фліком.