Іспанія 24 травня 2024, 20:53 Гюндоган: Дякую, Хаві! Німець подякував іспанському фахівцю. Гюндоган та Хаві, getty images 24 травня 2024, 20:53 Півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган подякував та побажав "всього найкращого" Хаві після заяви каталонського клубу про його звільнення. "Дякую, Хаві! Дуже вдячний за спільну роботу в цьому сезоні, спасибі, що привів мене в Барселону минулого літа! Я бажаю тобі всього найкращого в майбутньому!" — написав Гюндоган в соцмережі X. Раніше повідомлялося, що Барселона погодила контракт з Фліком. Люди Ілкай Гюндоган Хаві Команди Барселона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте