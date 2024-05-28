Іспанія

Гравець залишиться в клубі щонайменше до літа 2026 року.

Барселона продовжила контракт із 17-річним Ектором Фортом.

Нова угода із захисником розрахована до червня 2026 року. Форт — вихованець академії Барселони.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Форта в 7,5 мільйона євро.

У сезоні Ла Ліги, що завершився, захисник провів 7 матчів за основну команду, відзначившись 2 асистами.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ проявляє інтерес до двох захисників Барселони.