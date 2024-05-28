Гравець залишиться в клубі щонайменше до літа 2026 року.
Ектор Форт, ФК Барселона
28 травня 2024, 16:57
Барселона продовжила контракт із 17-річним Ектором Фортом.
Нова угода із захисником розрахована до червня 2026 року. Форт — вихованець академії Барселони.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Форта в 7,5 мільйона євро.
У сезоні Ла Ліги, що завершився, захисник провів 7 матчів за основну команду, відзначившись 2 асистами.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ проявляє інтерес до двох захисників Барселони.