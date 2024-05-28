Керманич Жирони отримав нагороду за підсумками цієї кампанії.
Мічел, Ла Ліга
28 травня 2024, 21:37
Іспанська Ла Ліга підбиває підсумки сезону-2023/24, який підійшов до свого завершення.
Як повідомляє пресслужба турніру, найкращим тренером цього розіграшу чемпіонату Іспанії було визнано Мічела Санчеса, який очолює Жирону.
Під керівництвом Мічела Жирона вперше в своїй історії вийшла до Ліги чемпіонів, завершивши сезон на третій сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги, поступившись лише мадридському Реалу та каталонській Барселоні.
Читайте підсумки сезону-2023/24 у рамках Ла Ліги на нашому сайті.