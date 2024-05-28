Іспанія

Бразильський вінгер щасливий у таборі "вершкових".

Зірковий нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе, як очікується, приєднається влітку до мадридського Реала на правах вільного агента, через що з'являлися в ЗМІ чутки про можливий продаж вінгера Родріго Гоеса.

Утім, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 23-річний бразилець не планує змінювати клубну прописку в найближчому майбутньому, оскільки він повністю щасливий у Мадриді.

За інформацією джерела, який посилається на близьке оточення Родріго, бразильський вінгер планує продовжувати виступати у футболці Реала та повністю задоволений стратегією клубу.

Саме тому він вирішив продовжити контракт з "вершковими" до 2028 року з клаусулою в 1 мільярд євро кілька місяців тому.

У сезоні-2023/24 Родріго провів за Реал Мадрид 50 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 17 голів та віддав 9 результативних передач.