Бразильський вінгер щасливий у таборі "вершкових".
Родріго, Getty Images
28 травня 2024, 23:59
Зірковий нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе, як очікується, приєднається влітку до мадридського Реала на правах вільного агента, через що з'являлися в ЗМІ чутки про можливий продаж вінгера Родріго Гоеса.
Утім, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 23-річний бразилець не планує змінювати клубну прописку в найближчому майбутньому, оскільки він повністю щасливий у Мадриді.
За інформацією джерела, який посилається на близьке оточення Родріго, бразильський вінгер планує продовжувати виступати у футболці Реала та повністю задоволений стратегією клубу.
Саме тому він вирішив продовжити контракт з "вершковими" до 2028 року з клаусулою в 1 мільярд євро кілька місяців тому.
У сезоні-2023/24 Родріго провів за Реал Мадрид 50 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 17 голів та віддав 9 результативних передач.