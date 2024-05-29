Іспанія

Керманич збірної Нідерландів висловився щодо майбутнього форварда своєї команди.

Напередодні з'явилася інформація про те, що нападник Мемфіс Депай залишить мадридський Атлетіко на правах вільного агента цього літа, оскільки клуб вирішив не користуватися опцією автоматичного продовження угоди.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман, який викликав 30-річного форварда до розташування національної команди в рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, підтвердив інформацію щодо майбутньої зміни клубної прописки Депаєм.

"Так, Мемфіс Депай шукатиме новий клуб", — цитує слова Кумана журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону нідерландський нападник провів 31 матч, у яких забив дев'ять голів та віддав дві гольові передачі.