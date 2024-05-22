Іспанія

Нідерландський форвард може шукати собі нову команду.

Нападник Атлетіко Мемфіс Депай може залишити мадридський клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "матрацників" не користуватиметься опцією автоматичного продовження контракту 30-річного нідерландця.

Таким чином футболіст стане вільним агентом і вже може шукати собі нову команду на наступний сезон.

Цього сезону Депай провів 31 матч, у яких забив дев'ять голів та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко проявляє інтерес до Артема Довбика.