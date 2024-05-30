Іспанія

Контракт француза з ПСЖ спливає наприкінці червня, проте це не забороняє "вершковим" офіційно презентувати новачка до цієї дати.

Зірковий нападник національної збірної Франції Кіліан Мбаппе на правах вільного агента офіційно залишить Парі Сен-Жермен, із яким у нього спливає контракт наприкінці червня цього року.

Очікується, що 25-річний француз стане новим гравцем мадридського Реала, який, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, може оголосити про підписання Мбаппе ще до початку майбутнього Євро-2024, тобто до 14 червня.

За інформацією джерела, наразі команда Карло Анчелотті цілком зосередження на фіналі Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії, який пройде на лондонському Вемблі вже 1 червня.

Утім, після цього ніякі юридичні та правові аспекти не завадять Реалу презентувати Мбаппе в якості свого нового гравця ще до того, як контракт французького форварда із ПСЖ офіційно завершиться 30 червня.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе не отримав зарплатню за квітень і бонус за лояльність від ПСЖ.