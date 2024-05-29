Франція

Форвард може не отримати гроші, що були обіцяні командою.

Кіліан Мбаппе може не отримати певну кількість грошей від ПСЖ — повідомляє ресурс L'Equipe.

Мова про зарплатню за квітень, а також бонус, який був обіцяний футболісту за контрактом, який повинен бути виплаченим у лютому. Після оголошення про відхід до іншого клубу форвард був відсторонений від виступів у деяких матчах, а сам він переконаний, що не брав в них участь через неспортивні причини.

Сума, яку мають виплатити Мбаппе, становить приблизно 80 мільйонів євро. Також ПСЖ вважає, що Кіліан не виконував обов'язки минулого літа, коли його було відсторонено від тренувань, але він вважає інакше.

Влітку форвард залишить команду.

Цього сезону 25-річний гравець провів 48 матчів в усіх можливих турнірах, забив 44 голи та віддав 10 асистів.