Іспанія

У каталонського клубу є складнощі.

У Барселони виникли труднощі з реєстрацією нового тренерського штабу.

Каталонський клуб наразі не має можливості зареєструвати нового головного тренера Гансі Фліка і його штаб.

Причина у фінансових проблемах Барселони. Клубу для початку потрібно вивільнити або заробити кошти, щоб зареєструвати тренера.

Зазначається також, що не всі гравці синьо-гранатових, які виступали за клуб у минулому сезоні Ла Ліги, зареєстровані на наступний сезон.

Нагадаємо, що за підсумками сезону Барселона посіла друге місце в іспанській Ла Лізі, відставши від чемпіона Реала на 10 очок.